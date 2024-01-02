نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال تطهير وتكريك بحيرة البرلس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:12 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة إجراءات تطهير وتكريك بحيرة البرلس، في إطار مشروع تطوير البحيرات المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موقف تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.

وأوضح أن بحيرة البرلس هي ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي 108 آلاف فدان وتقع في محافظة كفر الشيخ، مضيفًا أن البحيرة أُعلنت محمية طبيعية عام 1998، وأنها تضم عدد 28 جزيرة.

وأشار نصّار إلى أن تطوير البحيرة يستهدف خلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة وجديدة من الأسماك، وزيادة ملوحة مياه البحيرة بتطوير البوغاز والقنوات الشعاعية، ما يؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لأسماك المياه المالحة داخل البحيرة.

وأضاف أن أعمال التطوير تستهدف كذلك إتاحة مساحة كبيرة للصيد الحر وخلق فرص عمل جديدة لأهالي المنطقة حول البحيرة.

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير مخطط تطوير بحيرة البرلس الذي يشمل تطهير وتعميق البوغاز والقنوات الشعاعية، وإزالة الهيش وتنفيذ أعمال تكريك داخل البحيرة وعلى سواحلها، وتطهير قناة “برمبال” القادمة من فرع رشيد وتطهير المناطق أمام مصبَّات المصارف، وتطهير المسافات البينية بين الجُزر (الأبواب) لزيادة حركة المياه داخل البحيرة، وإنشاء مراسي لنشات لشرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود، و إنشاء 8 مراسي للصيادين داخل البحيرة.

وفي غضون ذلك، استعرض نصّار أعمال التطوير بمراحل العمل الأولى والثانية والثالثة لتطوير بحيرة البرلس، ومقترح أعمال المرحلة الرابعة الخاصة بتكريك المناطق والأبواب.

كما عرض موقف تطهير مصبّات الصرف الزراعي، وأعمال الحماية لجوانب بوغاز البرلس، وكورنيش مدينة بلطيم، ومرسى شرطة المسطحات المائية، والتكاسي المنفذة في بوغاز البرلس.

وخلال الاجتماع، تحدَّث اللواء حسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، عن المرحلة الأولى من تطهير وتكريك بحيرة البرلس.

وأشار إلى إزالة هيش ونباتات مائية من داخل البحيرة بكمية 6 ملايين م3، وتنفيذ أعمال تكريك بمنطقة بلطيم وبوغاز ميناء الصيد بمساحة قدرها 1645 فدانًا ومتوسط عمق 1.5م إلى 1.7م وبكمية 6 ملايين م3، ونتج عن أعمال التكريك بهذه المرحلة حوض ترسيب بمساحة 165 فدانًا.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار فرحات إلى إزالة هيش ونباتات مائية من داخل البحيرة بكمية 6 ملايين م3، وإنشاء مبنيين لحرس الحدود وشرطة المسطحات بطول 30 مترا لكل مبنى.

وتابع: وفي الوقت نفسه جرى نقل ناتج تكريك بإجمالي 0.6 مليون م3 تقريباً، بالإضافة إلى تكسية جانبي البوغاز بطول 2.5 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال تكريك بمساحة 1263 فدانا، فضلا عن المرحلة الثالثة التي شهدت تنفيذ أعمال تكريك بمساحة 2166 فدانا، وجار استكمال بعض أعمال التكريك بباب البشاروش وقرية سيدي يوسف ومنطقة الهوكسة.

وتناول مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التكريك التقديرية المطلوبة بالبحيرات المصرية والصيانة السنوية للبواغيز داخل مصر، وتضم بحيرة مريوط، وبحيرة المنزلة، وبحيرة إدكو، وبحيرة البردويل، وبحيرة البرلس، وبحيرة قارون، والبحيرات المرة وبحيرة التمساح، بالإضافة إلى البواغيز.

وأشاروا إلى حساب الكميات التقديرية لأعمال التكريك المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم وزارة الري، وهيئة قناة السويس، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومعهد بحوث الشواطئ، والهيئة المصرية لحماية الشواطئ، لافتين في هذا الشأن إلى تنفيذ أعمال تكريك للبحيرات بكمية 355 مليون م3، وأنه جار تنفيذ تكريك 74 مليون م3، إضافة إلى الكميات المطلوب التوافق عليها.

وأضاف مسئولو الهيئة الهندسية أن أعمال التكريك التقديرية للصيانة السنوية للبواغيز تبلغ 4.570 مليون م3 .