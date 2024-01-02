عاجل.. الحكومة ترفع أسعار الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:14 مساءً - العربية دوت نت – أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة تعريفة الاستهلاك للقطاعين المنزلي والتجاري اعتبارا من شهر يناير الجاري.

ووفق بيانات اطلعت عليها “العربية Business”، تحاسب الاستخدامات المنزلية للشريحة من صفر حتى 50 كيلووات بقيمة 58 قرشا بدلا من 48 قرشا لكل كيلووات، وتحاسب الشريحة من 51 حتى 100 كيلووات بسعر 68 قرشا بدلا 58 قرشا لكل كيلووات.

أما الشريحة الاستهلاك من صفر حتى 200 كيلووات تحاسب بـ83 قرشا بدلا من 77 قرشا، زيادة وتحاسب الشريحة من 201 حتى 350 كيلووات بسعر 125 قرشا بدلا من 106 قروش لكل كيلووات.

أما الشريحة المستهلكة من 351 حتى 650 كيلووات تحاسب بـ140 قرشا بدلا من 128 قرشا لكل كيلووات، أما المستخدمون من صفر لأكثر من 1000 كيلووات يحاسب بـ165 قرشا بدلا من 145 قرشا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أيمن حمزة لـ”العربية Business”، تحريك تعريفة استهلاك الكهرباء، موضحا أن التفاصيل كافة ستعلن اليوم.

وحددت الوزارة أسعار الكهرباء للمحلات التجارية في مصر من يناير حتى 30 يونيو 2024 كالتالي:

– شريحة الاستهلاك من صفر حتى 100 كيلووات تحاسب 65 قرشا للكيلوات.

– شريحة الاستهلاك من صفر حتى 250 كيلووات تحاسب بسعر 136 قرشا بدلا من 120 قرشا.

– شريحة الاستهلاك من صفر حتى 600 كيلووات تحاسب بسعر 150 قرشا للكيلوات بدلا من 140 قرشا.

-شريحة استهلاك من 601 حتى 1000 كيلووات تحاسب بسعر 165 قرشا للكيلوات بدلا من 155 قرشا.

– شريحة استهلاك من صفر لأكثر من 1000 كيلووات تحاسب بسعر 180 قرشا بدلا من 160 قرشا.