وزارة الصناعة السعودية تصدر 158 ترخيصا جديدا في أكتوبر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 12:14 صباحاً - العربية دوت نت – أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 158 ترخيصا صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023.

وتوزعت هذه التراخيص على 5 أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ31 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصاً، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ11 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 127 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11.388 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1.509 تريليون ريال.

وأفاد بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر بلغ 11.5 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.03%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3.80%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.63%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.85%، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.39%، والمنشآت الأجنبية بنسبة 10.76%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبيّن تقرير المركز أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 113 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 12.237 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ27 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ19 مصنعا، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ9 مصانع لكل نوعٍ منهم.

واستحوذت المصانع السعودية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 74.34% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ16.81%، والمصانع المشتركة بـ 8.85%.