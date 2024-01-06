نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: توريد 100 ألف طن قصب من المزارعين بالصعيد وإنتاج 7… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يناير 2024 12:14 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم أمبو بواقع 40 ألف طن، و 30 ألف طن لكل من إدفو وأرمنت، وتم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، يوم الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة.

أوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخري تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام في دشنا و قوص و جرجا و نجع حمادي.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الموسم الحالي شهد زيادة في سعر توريد طن القصب بواقع 400 جنيه لتصل إلي 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه بالموسم الماضي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، كما تم إصدار توجيهات بسرعة صرف مستحقاتهم.

المخزون الاستراتيجي من السكر يتخطي 5 أشهر

وأكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى 5 أشهر، منوها إلى أن الاحتياطي سيتجاوز ذلك، خاصة مع زيادة معدلات التوريد لمحصول القصب، وبدء توريد محصول بنجر السكر والذي يبدأ مارس القادم.

من جهته قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم توجيه كامل إنتاج السكر من القصب لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريا.

وأضاف حسنين أنه يتم طرح كيلو السكر بمنظومة الدعم السلعي بسعر 12 جنيها و 60 قرشا، إضافة إلى توفيره بسعر 27 جنيها كحصص إضافية لحاملي البطاقات بواقع 1 كيلو لكل بطاقة تضم 3 أفراد فأقل، و2 كيلو لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر.

بينما أكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهى كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادي، جرجا، أبو قرقاص.

مستهدف استلام 6.2 مليون طن قصب وإنتاج أكثر من 600 ألف طن سكر أبيض

وقال البديوي أن إجمالي المساحة المزروعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة الموردة إلى مصانع الشركة 205 ألف فدان، بتراجع 22 ألف فدان عن العام الماضي، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج 650 ألف طن سكر، لافتا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلى 9.3 مليار جنيه.

وأوضح البديوي أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذي يبدأ في مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، مشيرا إلى تعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.

وأضاف البديوي أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على التوريد تضمنت توفير المخصبات والمبيدات بالإضافة إلى تعميم حوافز النقل لتشمل المصانع الثمانية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بعد أن كانت مقتصرة على مصنعي قوص وجرجا.

بدوره قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لمصانع السكر و التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة بكوم أمبو بمحافظة أسوان لمتابعة توريد محصول القصب من المزارعين، أن الدولة عملت على تعويض النقص في إنتاج السكر المحلي من القصب عبر الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأوضح عمر، أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من عصر القصب تصل إلى 6.2 ملايين طن، مقسمة ما بين 1.5 مليون طن لمصنع كوم أمبو، إدفو 900 ألف طن، أرمنت 900 ألف طن، قوص 1.1 مليون طن، دشنا 500 ألف طن، نجع حمادي 800 ألف طن، جرجا 400 ألف طن.

معدل التوريد اليومي للمصانع يصل إلى 70 ألف طن لإنتاج 7500 طن سكر

وأضاف عمر أن معدلات التوريد اليومية لمصنع كوم أمبو 15 ألف طن، إدفو 9 آلاف طن، أرمنت 10 آلاف طن، قوص 11.5 ألف طن، دشنا 8.5 ألف طن، ونجع حمادي 11 ألف طن، جرجا 6.5 ألف طن، بإجمالي 70 ألف طن يومي لإنتاج 7500 طن سكر أبيض، لافتا إلى أن المصانع تعمل على مدار الساعة بطاقة 3 ورديات عمل لاستقبال المحصول من المزارعين.

من جهته قال المهندس سامي عبد المطلب رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو بأسوان إن إجمالي ما تم زراعته من محصول القصب خلال الموسم الحالي بلغ 52 ألف فدان، ما يوازي 1.5 مليون طن قصب، لإنتاج 160 ألف طن سكر بالمصنع، فضلا عن إنتاج 70 ألف طن من مُصاص القصب، لإنتاج الخشب الحبيبي.

وأضاف عبد المطلب، أنه تم تذليل كافة العوائق أمام الموردين لضمان سهولة ويسر دخول وخروج السيارات المحملة بالقصب وعدم تكدسها لاستلام أكبر كميات من المحصول المحلي دون حدوث أي أزمات.

فيما قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر لتأمين احتياجات المواطنين.

ونوه الشحات إلى أنه يتم تسيير حملات يومية بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع و الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع.