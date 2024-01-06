مال وأعمال

منظمة الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء نحو 10% في نهاية 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظمة الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء نحو 10% في نهاية 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 6 يناير 2024 01:15 مساءً - سكاي نيوز_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، إن مؤشرها لأسعار الغذاء انخفض نحو 10% عن مستواه قبل عام، مع تراجعه أيضا في ديسمبر عن الشهر السابق.

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وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار المنظمة الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم 118.5 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 1.5% عن نوفمبر، وبانخفاض 10.1% عن ديسمبر 2022.

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وبالنسبة لعام 2023 ككل، بلغ متوسط المؤشر 13.7% أقل من مستويات العام السابق، مع ارتفاع أسعار السكر فقط خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار السكر لدى منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 16.6% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

 

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وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن هذا التراجع في الأسعار كان مدفوعا بشكل أساسي بالوتيرة القوية للإنتاج في البرازيل، إلى جانب انخفاض استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند.

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وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط تعرقل الشحنات من الدول المصدرة الرئيسية.

لكن بالنسبة للعام بأكمله، كانت أسعار الحبوب أقل بنسبة 15.4% عن متوسطها في عام 2022، حيث تتمتع الأسواق بإمدادات جيدة باستثناء الأرز.

وكان أكبر انخفاض في الأسعار في الزيوت النباتية، حيث انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 1.4% في نوفمبر مقارنة بديسمبر، وانخفاض كبير بنسبة 32.7% للعام بأكمله.

وانخفض مؤشر أسعار اللحوم لدى منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 1.0% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وانخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار الألبان في ديسمبر بنسبة 1.6% على أساس شهري، لكنه انخفض بنسبة 16.1% عن العام السابق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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