نعرض لكم الان تفاصيل خبر متى بشاي: مخاوف من نقص معروض السلع نتيجة تخمة المخاطر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 08:17 مساءً - محمد أحمد _ قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الاضطرابات في البحر الأحمر عمقت من حدة المخاطر الجيوسياسية، حيث جمّدت سير العديد من سُفن الشحن باليونان، وعدم قدرتها على العبور إلى أسواقها التصديرية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى بشاي: مخاوف من نقص معروض السلع نتيجة تخمة المخاطر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.