مال وأعمال

الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن متري من القمح اللين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن متري من القمح اللين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 12:14 مساءً - – قال تجار أوروبيون يوم الأحد إن الديوان العام للحبوب في الجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح لين من مناشئ خيارية.

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وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن متري، لكن الجزائر غالبا ما تشتري في عطاءاتها كمية أكبر بكثير من الحجم الاسمي المطلوب.

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والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الثلاثاء 16 يناير، على أن تظل العروض سارية حتى يوم 17.

ومن المقرر شحن القمح خلال العام الحالي على فترتين من مناطق الإمداد الرئيسية ومنها أوروبا من الأول من أبريل حتى 15 من نفس الشهر، ومن 16 أبريل حتى يوم 30. ويكون الموعد قبل ذلك بشهر واحد إذا كان مصدره من أمريكا الجنوبية أو الهند أو أستراليا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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