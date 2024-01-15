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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع فوق مستوى 2050 دولارا مع تجدد رهانات خفض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 02:14 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب الاثنين لتستقر فوق مستوى 2050 دولاراً بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.
أسعار الفائدة
وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2056.20 دولار للأونصة بعد أن سجلت يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2060.10 دولار.
وتتداول عقود الذهب الآجلة الآن عند مستوى 2059.7 دولاراً صعوداً بـ 0.39% وكذلك تصعد العقود الفورية للذهب بـ 0.31% إلى 2055.59 دولاراً للأونصة.
استقرار مؤشر الدولار الأمريكي
وعلى الناحية الأخرى يستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 102.169 مقابل سلة من العملات الأجنبية.
ويستند الذهب في صعوده إلى توقعات خفض الفائدة هذا العام، حيث يراهن المستثمرون على خفض أسعار الفائدة بـ 166 نقطة أساس هذا العام وهي زيادة عن رهانات الخفض يوم الجمعة والتي استقرت حينها عند 150 نقطة أساس.
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