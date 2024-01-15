مال وأعمال

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يستهدف تطوير الشركات التابعة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يستهدف تطوير الشركات التابعة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 05:10 مساءً - عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بحضور المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة.

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وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد ضرورة تطوير العمل بالشركة وتعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للشركة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

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كما أكدت وزيرة التخطيط ضرورة التنسيق بين مشروعات الصندوق السيادي وخطط الشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير منطقة وسط البلد وضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتحقيق أعلى استفادة من الأصول العقارية المملوكة للشركة.

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وشددت السعيد، أن الصندوق السيادي يسعي لتطوير كافة الشركات التابعه لمصر القابضة للتأمين بإعتبارها صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزه و اصول استثماريه وفرص واعدة

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من جانبها قدمت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضا للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الخطط التي يجري تنفيذها لتطوير أداء العاملين وتحقيق أعلى العوائد من الأصول التي يصل عددها إلى 8543 وحدة عقارية على مستوى محافظات الجمهورية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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