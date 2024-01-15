الحرب الأوكرانية تدفع الاقتصاد الألماني للتراجع 0.3% في 2023

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي في برلين اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% على أساس سنوي في عام 2023.

وأقرّت رئيسة مكتب الإحصاء الفيدرالي روث براند أنه “توقفت التنمية الاقتصادية الشاملة في ألمانيا في عام 2023 في ظل بيئة لا تزال تعاني من الأزمات”.

ويتسبب التراجع الاقتصادي في ألمانيا في إثارة موجات كبيرة من الاحتجاجات والإضرابات، مما يُعطل الاقصاد الألماني.

وانخفض قطاع التصنيع، باستثناء البناء، بنسبة حادة بلغت 2%، بقيادة انخفاض الإنتاج في قطاع إمدادات الطاقة.

وسجل الربع الرابع انخفاضاً مشابهاً بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وقال المكتب إن الاقتصاد الألماني شهد ركوداً في الربع الثالث، مما يعني أن البلاد تجنبت بصعوبة الركود الفني الذي تم تحديده من خلال ربعين متتاليين من الانخفاض المتتالي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويواجه اقتصاد ألمانيا أزمة عميقة في الميزانية منذ نهاية العام الماضي، بعد أن هدد حكم المحكمة الدستورية بشأن قيود الاقتراض الوطني بفجوة قدرها 17 مليار يورو في خطط إنفاق البلاد لعام 2024.