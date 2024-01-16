- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:16 مساءً - العربية نت _ توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لهبوط ناعم أو ما يعرف بالـ “soft landing” بالتزامن مع بدء تخفيض أسعار الفائدة المتوقع من قِبل الفيدرالي الأمريكي.
التوترات الجيوسياسية تهدد بضغوط على الأسعار واضطراب سلاسل التوريد
وأكدت جورجيفيا أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، مشيرة أن عام 2023 كان أفضل من المتوقع بفارق بسيط، ولكنها أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية قد تهدد بضغوط جديدة على الأسعار ومتاعب في سلاسل التوريد في 2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يتوقع نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.