مال وأعمال

صندوق النقد يتوقع نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:16 مساءً - العربية نت _ توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 مقارنة بالعام الماضي.

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وأشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لهبوط ناعم أو ما يعرف بالـ “soft landing” بالتزامن مع بدء تخفيض أسعار الفائدة المتوقع من قِبل الفيدرالي الأمريكي.

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التوترات الجيوسياسية تهدد بضغوط على الأسعار واضطراب سلاسل التوريد

وأكدت جورجيفيا أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، مشيرة أن عام 2023 كان أفضل من المتوقع بفارق بسيط، ولكنها أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية قد تهدد بضغوط جديدة على الأسعار ومتاعب في سلاسل التوريد في 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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