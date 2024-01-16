عيسى: سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 08:14 مساءً - دوت الخليج – ناقش وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من 3 مواد للإصدار و59 مادة تناولت تنظيم جميع المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.

وأبدى عيسى، في اجتماع بعدد من قيادات الوزارة، عددا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.

وأكد الوزير أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة.

كما شدد على أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

وصدر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها في مايو الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية؛ تنفيذا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي اختيرت لإدارتها.

ونوّه البيان بأن مشروع هذا القانون جاء نظرا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن فلسفته ترتكز على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.