وزير التجارة السعودي: المملكة لم تنضم بعد إلى تكتل بريكس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 11:10 صباحاً - – قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن المملكة لم تنضم رسميا بعد لتكتل بريكس للدول النامية.

وأضاف في حلقة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد إلى بريكس”، وذلك في أول تعليق من مسؤولين سعوديين بعد انقضاء موعد الانضمام المقترح في الأول من يناير.

ويوضح التعليق أيضا موقف المملكة بعدما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي في وقت سابق هذا الشهر بأن المملكة انضمت إلى التكتل، ليحذف لاحقا التقارير من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم ترد بعد الحكومة السعودية على طلب للإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ووجهت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة إلى الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام في أغسطس آب، غير أن الأرجنتين أشارت في نوفمبر إلى أنها لن تقبل الدعوة.

وتأتي دراسة السعودية للعرض في ظل تصاعد صراعات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا وسط إثارة تقارب العلاقات بين الرياض وبكين مخاوف في واشنطن.

وعلى الرغم من استمرار العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، يزداد سعي السعودية إلى سلك طريقها الخاص خشية أن تكون واشنطن أقل اهتماما بأمن الخليج مما سبق.