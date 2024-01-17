انضمام 6 وزراء إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 11:17 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ، الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 95 لسنة 2021، كل من: وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

ونص مشروع القرار أيضًا على أن يصبح اسم المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلا من “المجلس الأعلى للموانئ”.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، في الفترة من 13 يوليو 2024 حتى 6 يناير 2025، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبي لـ “سنجم” من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته في المتحف الاسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض 180 قطعة أثرية.

وجال المعرض، الذي بدأ في نوفمبر 2021، مدينتي هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حاليا بمدينة سيدني بأستراليا، التي سيغادرها في شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولاً إلى مدينة طوكيو باليابان.