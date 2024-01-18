نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 360 ألف طن من القمح الروسي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 10:15 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها اشترت 360 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي في ممارسة دولية.

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