الصين قدمت تخفيضات ضريبية بأكثر من 309 مليارات دولار في 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 02:14 مساءً - شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للضرائب اليوم الخميس، أن الصين عززت جهودها المبذولة لتخفيض الضرائب والرسوم للأعمال خلال العام الماضي لتعزيز حيوية السوق.

وقال راو لي شين، نائب رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أن استردادات الضريبة المنفذة حديثاً، علاوة على تخفيضات الضرائب والرسوم وتأجيل دفعها، بلغت 2.2 تريليون يوان (حوالي 309.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2023.

وأضاف راو أن الإجراءات ساعدت بشكل فعّال في استقرار التوقعات وتحسين ثقة السوق وحيويته، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتسهيل الخدمات للاقتصاد الخاص، وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.