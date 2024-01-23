مال وأعمال

استقرار الذهب مع ترقب إشارات من المركزي الأمريكي على خفض…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار الذهب مع ترقب إشارات من المركزي الأمريكي على خفض… من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:14 مساءً - – استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لاستيضاح الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2021.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2023.20 دولار.

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ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.

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وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.31 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4% إلى 865.63 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 934.50 دولار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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