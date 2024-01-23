اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقيات إطارية باستثمارات 195…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يناير 2024 10:12 مساءً - دوت الخليج – وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 5 اتفاقيات إطارية مع عددٍ من شركات القطاع الخاص، في القطاعات الصناعية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، من خلال إمكانية مساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وعرض المشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتا إلى أن الاتفاقيات الخمس بداية 50 اتفاقية جرى التفاوض بشأنها.

وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة دايرة لإعادة التدوير، إحدى شركات مجموعة يوسف علام، لإقامة مشروع لصالح الشركة، يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية الـ (PET) وتصنيعه، وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى مُعاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى.

وتخصص للمشروع أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السُخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.

كما وقعت الهيئة اتفاقية إطارية مع شركة أوراجلو إيجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة لإقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.

ووقعت “اقتصادية قناة السويس” كذلك اتفاقية إطارية مع شركة جيد تسكتايل، تستهدف إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، من خلال تخصيص أرضٍ للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة 100 ألف متر مربع تقريبًا، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، على مشروعين، الأول بـ30 مليون دولار للملابس الجاهزة، جرى توقيعه اليوم، والثاني بـ35 مليون دولار للصباغة.

وأبرمت الهيئة اتفاقية إطارية مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، التي تعمل في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، لإقامة مشروع مصنع أدوية، من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه.

كما وقعت اتفاقية إطارية مع شركة الحمد للمصنوعات الخشبية المتطورة، لإقامة مشروع صناعي، من خلال تخصيص أرض لصالح الشركة داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه.