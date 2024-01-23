أوغندا تتفاوض مع شركة إماراتية لتطوير مصفاة نفط بقيمة 4…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:13 مساءً - – قالت وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندية روث نانكابيروا يوم الثلاثاء إن بلادها تتفاوض مع شركة استثمارية يقودها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي لتطوير مصفاة بقيمة أربعة مليارات دولار لتكرير قدر من خامها.

وأنهت أوغندا في يوليو من العام الماضي المفاوضات مع كونسورتيوم يضم وحدة تابعة لشركة بيكر هيوز الأمريكية بسبب عجز الشركة عن توفير التمويل في الوقت المناسب.

وتعول أوغندا على مصفاة النفط التي تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يوميا من أجل صناعة الهيدروكربونات الناشئة.

وقالت نانكابيروا في مؤتمر صحفي “تلقينا طلبات اهتمام من عدد من المستثمرين المحتملين وجرى تقييمهم… ثم تم توقيع مذكرة تفاهم في 22 ديسمبر 2023”.

وأضافت أن المفاوضات بشأن التفاصيل التجارية الرئيسية بين الحكومة وشركة ألفا إم.بي.إم للاستثمارات ومقرها الإمارات بدأت في 16 يناير، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون ثلاثة أشهر.

ويقول الموقع الإلكتروني للشركة الإماراتية إن الشركة يرأسها الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي.

وتتوقع أوغندا البدء في ضخ الخام للأغراض التجارية في 2025 من حقول في حوض ألبرتين في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.

ويتم تشغيل الحقول بشكل مشترك بين الحكومة الأوغندية عبر شركة النفط الوطنية الأوغندية التي تديرها الدولة والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) وتوتال إنرجيز الفرنسية.