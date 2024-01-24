أسعار النفط تنخفض وسط مؤشرات متباينة بشأن الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 11:10 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء إذ عكف المتعاملون على تقييم أثر انقطاع الإنتاج في الولايات المتحدة والتوتر في الشرق الأوسط وأوروبا مقابل ارتفاع المعروض النفطي في ليبيا والنرويج.

وبحلول الساعة 1753 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، أي 0.8%، إلى 79.35 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الآجلة 55 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 74.51 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا بنحو 2% يوم الاثنين، إذ أثار هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة أوست لوجا لتصدير الوقود التابعة لشركة نوفاتك مخاوف بشأن الإمدادات ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وفي الشرق الأوسط، تصاعد التوتر بعد أن نفذت القوات الأمريكية والبريطانية جولة ثانية مشتركة من الهجمات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وأدت قيود الإمداد في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الأسعار. وقالت إدارة خطوط الأنابيب في ولاية نورث داكوتا يوم الاثنين إن 20% من إنتاج النفط في الولاية ظل متوقفا بسبب برودة الطقس وتحديات تشغيلية.

وقالت وكالة نرويجية معنية بموارد النفط إن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع إلى 1.85 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 1.81 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين لبقائها دون تغيير.

وفي ليبيا، استؤنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء الاحتجاجات التي أوقفت الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.