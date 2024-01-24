مال وأعمال

الذهب يغلق مرتفعا مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يغلق مرتفعا مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 12:14 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لاستيضاح الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2025.09 دولار للأونصة بحلول الساعة(1900 بتوقيت جرينتش).

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 2025.8 دولار عند التسوية.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غدا الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

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ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.

وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 22.35 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7% إلى 898.41 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 944.42 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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