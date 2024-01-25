النفط يرتفع وسط تراجع المخزونات الأمريكية وحزمة تحفيز صينية

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يناير 2024 01:12 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء متأثرة بسحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية، وتراجع الإنتاج الأمريكي، وحزمة تحفيز اقتصادي صينية، وتوترات جيوسياسية، وأيضا ضعف الدولار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6% لتسجل عند التسوية 80.04 دولار، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 1.0% إلى 75.09 دولار للبرميل.

وقال رئيس بنك الشعب الصيني (محافظ البنك المركزي المصري) بان قونغ شينغ يوم الأربعاء إنه سيصدر قرارا بخفض الحد الأدنى للاحتياطيات النقدية في البنوك اعتبارا من الخامس من فبراير، وهو أول خفض من نوعه هذا العام مع تعزيز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 9.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو أكثر من أربعة أمثال الانخفاض البالغ 2.2 مليون برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته .

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل سلة عملات. وقال محللون بشركة ريتربوش لاستشارات الطاقة إن ضعف الدولار يمنح بعض “القوة الدافعة” لأسعار النفط.

ويجعل ضعف الدولار سعر الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وشن تحالف مكون من 24 دولة بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جديدة على مقاتلي الحوثي في اليمن يوم الثلاثاء. وقالت بريطانيا في بيان مشترك إن الضربات تهدف إلى وقف هجمات الحوثيين على التجارة العالمية.

وقالت الولايات المتحدة إن الحوثيين المتحالفين مع إيران شنوا 26 هجوما منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني على سفن تجارية في البحر الأحمر الذي كان يمر منه حوالي 12% من تجارة النفط العالمية قبل تلك الهجمات.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق يوم الثلاثاء في أعقاب هجوم على قاعدة جوية عراقية أدى إلى إصابة جنود أمريكيين.