أسعار الذهب تحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يناير 2024 03:14 مساءً - _ حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش، بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.

أدنى مستوى في أسبوع

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، ما يجعل الذهب المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ارتفاع مؤشر الدولار 0.1%

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 43% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

توقعات الفائدة

ويترقب المستثمرون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع والمقرر نشرها عند 13:30 بتوقيت جرينتش، وكذلك قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمرتقب عند 1515 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.76 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.3% إلى 901.53 دولار، كما زاد البلاديوم 0.1% إلى 964.07 دولار.