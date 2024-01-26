الاقتصاد الأمريكي يتجنب الركود وينمو 3.3% في الربع الأخير من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 يناير 2024 01:12 مساءً - العربية نت _ أفادت وزارة التجارة يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث تجنبت الولايات المتحدة الركود الذي اعتقد العديد من الخبراء أنه لا مفر منه.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.

وكانت تشير تقديرات وول ستريت إلى زيادة بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما خلال الربع الثالث بمعدل 4.9%.