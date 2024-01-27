نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاتصالات يبحث مع رئيس مجموعة فودافون العالمية خطط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 08:14 مساءً - استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدا من مجموعة فودافون للحلول الذكية العالمية برئاسة سكوت بيتى رئيس مجموعة فودافون ورئيس قطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون العالمية، وبيدرو ساردو المدير التنفيذى لقطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون، ورانيا صلاح الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وذلك لمناقشة خطط الشركة التوسعية في مصر.

حضر اللقاء أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ومحمد سامي رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون، وتوني سامي رئيس قطاع العلاقات الخارجية لشركة فودافون مصر.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بخطة شركة فودافون مصر للتوسع في أعمالها بالمحافظات؛ مؤكدا اهتمام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز الشركات على الاستثمار في تصدير خدمات التعهيد من المحافظات وتبني منظومة العمل عن بُعد وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب من كافة المحافظات في مختلف التخصصات التكنولوجية وبناء مصفوفة متكاملة من المهارات لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد سواء من خلال الالتحاق بإحدى الشركات المتخصصة فى هذه الصناعة داخل محافظاتهم، أو العمل من أماكنهم عن بُعد لصالح هذه الشركات؛ والكفاءات المصرية الشابة أثبتت جدارتها في تقديم خدمات التعهيد للعملاء بمختلف دول العالم.

وصرح سكوت بيتى رئيس مجموعة فودافون العالمية أن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومميزة مما يدفع الشركة لمزيد من التوسع داخل السوق المصري. إضافة إلى التطور والدعم المستمر من الوزارة في مختلف القطاعات التكنولوجية والتعاون الوثيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في إعداد وتأهيل كوادر فعالة فى السوق العالمي.

وأضاف أن مجموعة فودافون ستقوم بتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة حاليا لتشمل جوانب أحدث وأكثر تطورا لمواكبة التكنولوجيا العالمية وتطبيقاتها المختلفة والمتسارعة، بجانب كونها الذراع الاستراتيجي لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الكفاءة والجودة؛ الأمر الذي سينعكس بالإيجاب لخلق مزيد من فرص العمل داخل مصر وجذب المزيد من الأعمال والمشروعات للشركة وبالتالي للسوق المصري.

ومن جانبه، أوضح أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” أن الهيئة تعمل عن كثب مع شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في مصر بهدف تلبية احتياجاتها التي تساعدها على التوسع في عملياتها وخاصة المتعلقة بتصدير الخدمات العابرة للحدود وتشجعها على ضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وأشار الظاهر إلى أن شركة فودافون للحلول الذكية تعد واحدة من قصص النجاح المتميزة ونموذج مثالي على الشراكة المثمرة بين الهيئة والشركات العالمية، مضيفا أن الشركة تتميز بتنوع خدمات التعهيد التي تقوم بتصديرها من مراكزها في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات بنظام العمل عن بعد مما يتيح العديد من فرص العمل للشباب المصري.

ومن جانبها أكدت رانيا صلاح الرئيس التنفيذي لفودافون مصر أنه من المتوقع أن يكون حجم التوسع 15% سنويا بعد التطور المرتقب للشركة وفتح مجالات تعاون وأعمال مع شركاء متعددين من القطاعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية.

وأكدت على أن الكوادر المصرية تتميز بالكفاءة المطلوبة لجذب مزيد من الأعمال والمشروعات للشركة مشيرة إلى أن عدد موظفي الشركة في مصر بلغ أكثر من 9000 موظف، منهم نحو 700 موظف يعملون عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية في الدلتا وصعيد مصر ومحافظة الإسكندرية.