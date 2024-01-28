سنتامين: 130 مليون دولار حصة مصر من ذهب منجم السكري في 2023

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 07:15 مساءً - العربية نت .. قال المدير التنفيذي لشركة سنتامين مصر عمرو حسونة، إن إيرادات الشركة ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 10% إلى 892 مليون دولار مقارنة بإيرادات العام الأسبق.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن ارتفاع الإيرادات ناتج عن زيادة الإنتاج العام الماضي الماضي بنسبة 12% إلى 450 ألف أوقية، وبرامج خفض التكلفة في منجم السكري للذهب التابع لشركة سنتامين بجانب زيادة الأسعار العالمية للذهب ليصل متوسط سعر البيع 1930 دولار للأوقية بزيادة 10% عن عام 2022، وفقا للأسعار العالمية.

وتوقع استمرار أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأوقية خلال العام الجاري واستقرار معدلات الطلب عند المستويات القائمة مع احتمالات زيادتها، مشيرا إلى أن أسعار الذهب عالميا مرتبطة بعدة عوامل أهمها الاستقرار الاقتصادي والحروب القائمة ومعدل الطلب.

وقال إن استمرار معدلات الطلب المرتفعة على الذهب سيساعد الشركة على تحقيق إيرادات أفضل خلال عام 2024.

وأشار إلى إن الشركة ستعلن أرباحها الصافية خلال الشهر المقبل وتعمل حاليا على إعداد التقرير السنوي لعام 2023.

وذكر أن “سنتامين مصر” تستهدف زيادة إيراداتها العام الجاري بدعم من خطة لزيادة الإنتاج إلى ما بين 470 و500 ألف أوقية ذهب وارتفاع أسعار البيع.

ولفت أن حصة الحكومة المصرية من إنتاج منجم السكري للذهب 50% من الأرباح المحققة بالإضافة إلى إتاوة تمثل 3% من إجمالي الإيرادات، مقدرا حصة الحكومة المصرية من إنتاج منجم السكري في العام الماضي بأكثر من 130 مليون دولار.

وأوضح النفقات الرأسمالية الفعلية في العام الما الماضي بلغت 202 مليون دولار بينما كان مخططا أن تصل 272 مليون دولار وسبب هذا التراجع هو وجود وفورات في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، وكان مخططا أن يتم سداد دفعة مقدمة للربط الكهربائي بين منجم السكري والشبكة القومية في الربع الرابع من 2023 ولكن تم تأجيله للعام الجاري.