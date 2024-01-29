مال وأعمال

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 في هجوم على قاعدة شمال شرقي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 في هجوم على قاعدة شمال شرقي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يناير 2024 12:14 صباحاً - وكالات – قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، الأحد.

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وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة.

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وقال مسؤول في البنتاجون لـ”سكاي نيوز عربية”، إن واشنطن تحمّل الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم على القوات الأميركية في الأردن.

وأضاف: “نعتبر ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيدا خطيرا”.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما تعرض له الجنود الأمريكيون.

وهناك 2900 جندي أمريكي في قواعد عسكرية في الأردن، وفق البنتاجون.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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