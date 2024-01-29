مدبولي يبحث مع رئيس هيئة الدواء جهود توطين الصناعة وضبط…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يناير 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مصنّع محليا يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لمتابعة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

وثمّن مدبولي دور هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية، في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة، بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة الدواء وكل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

واستعرض الدكتور علي الغمراوي، خلال اللقاء، عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الهيئة، مؤكدا التزام الهيئة بمتابعة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

كما أكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود للتعامل مع ملف الغش في الدواء، من خلال تطوير منظومة متكاملة للتتبع والرقابة؛ لضبط السوق المحلية.

ولفت إلى حرص الهيئة على تطوير الأداء بمجال صناعة الدواء المصرية، بما يتوافق من المعايير العالمية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على الأصعدة كافة، في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى الدولة.