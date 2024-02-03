انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى السبت، 3217 طنا، منها 2011 طن خضار، و986 طن فواكه، و 219 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، البصل الناشف 25- 35، البطاطا 30- 50، البندورة 10- 20، الجزر 30 - 35، الخيار 40- 65، الزهرة 8 - 15، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 60- 100قرش.