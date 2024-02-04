أسعار الألبان والجبن بالأسواق.. اعرفها بالزيادة قبل دخول شهر رمضان

انت الأن تتابع خبرأسعار الألبان والجبن بالأسواق.. اعرفها بالزيادة قبل دخول شهر رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكل المستهلكين أسعار الألبان والجبن بالأسواق بعد الزيادة قبل اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، وهي من أكثر المنتجات التي توجد حالياً في كل السلاسل التجارية، ويزداد الطلب عليهم بشكل مستمر في فترة الصيام.

أسعار الألبان والجبن بالأسواق

وأكد إيهاب شرابية رئيس لجنة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية إنه يوجد هناك زيادات على أسعار الألبان والجبن بالأسواق، وهي التي جاءت بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ 15%، وهي من الأشياء الذي زاد البحث عنها مؤخراً، وتأتي الأسعار كما يلي:

مشروب زبادو خوخ أو فراولة 220 مل بسعر 11 جنيهًا

زبادي يوناني طبيعي 150 جم بسعر 14 جنيهًا

زبادي طبيعي لايت 170 جم بسعر 11 جنيهًا

زبادي يوناني طبيعي فراولة 150 جم بسعر 15 جنيهًا

زبادي طبيعي لايت 105 جم 6 قطع بسعر 35 جنيهًا

حليب كامل الدسم لتر بسعر 40 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبن