نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة الأزمات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، إن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية؛ بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها.

وشدد عصمت على ضرورة الاستمرار في خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية في العديد من الشركات.

كما نوّه بأن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته، ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

جاء ذلك في أثناء زيارة ميدانية أجراها عصمت، اليوم، إلى مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

بدأ عصمت جولته الميدانية بتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، والتي شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافى من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك.

وأشار إلى أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديرى للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

خطة تطوير النصر للمواسير الصلب

كما استعرض عصمت خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب والتي تشمل: إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة؛ بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها وفتح أسواق للمنتجات الجديدة.

وتجول الوزير داخل شركة النصر لصناعة السيارات، وتفقد مختلف خطوط الإنتاج والعنابر، وتابع عمليات تصنيع الاتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الانتاج الجديدة فى إطار خطة التطوير التى تشهدها الشركة، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية.

وتأسست شركة النصر للمواسير الصلب عام 1962، وهي تعمل على إنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونيا طبقا للمواصفات الدولية، والتي تلزم لأغراض نقل البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة، كذلك إنتاج القطاعات الهندسية (مربع – مستطيل) للاستخدام في شتى التطبيقات الإنشائية.

وتأسست شركة النصر لصناعة للسيارات عام 1960، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022؛ بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.