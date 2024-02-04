مال وأعمال

ملف.. اضطراب أسعار مواد البناء أزمة تواجه قطاع المقاولات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. اضطراب أسعار مواد البناء أزمة تواجه قطاع المقاولات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 08:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد عدد من خبراء قطاع المقاولات ضرورة تحديد سعر ثابت للدولار مقابل الجنيه، وسداد مستحقات الشركات لدى الحكومة والقطاع الخاص، بجانب البحث عن أفضل السبل لتجنب نقص المواد الخام اللازمة للبناء والتشييد، فضلاً عن أهمية خفض أسعارها.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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