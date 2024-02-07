البرلمان التونسي يصادق على طلب حكومي بتمويل من المركزي 2.25…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 02:12 مساءً - – صادق البرلمان التونسي يوم الثلاثاء على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي المصري بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023.