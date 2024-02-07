مال وأعمال

هبوط أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي 4% لأدنى مستوياتها في 9…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هبوط أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي 4% لأدنى مستوياتها في 9… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 02:12 مساءً - وكالات – انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي نحو 4% بسبب ارتفاع الإنتاج وتوقعات تراجع الطلب.

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ويأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع الاستهلاك إلى مستوى قياسي في شهر يناير، بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة.

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وأصبحت الولايات المتحدة على مدى السنوات الثماني الماضية من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث نشطت الشركات في استخراج الغاز الصخري بكثافة.

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ويمكن لمنشآت الغاز السبع الموجودة حالياً في الولايات المتحدة، أن تنتج ما يصل إلى 87 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الغاز المشتركة لألمانيا وفرنسا، كما ستضيف الولايات المتحدة 5 مشاريع أخرى تمت الموافقة عليها.

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وقالت هيئة مراقبة الطاقة الغربية في تقريرها الفصلي يوم الجمعة 26 يناير، إن القضايا الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن والتأخير المحتمل في بدء التشغيل في محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة “جميعها تُشكل مخاطر على الوضع الحالي”، وبما يغذي تقلبات الأسعار حتى عام 2024.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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