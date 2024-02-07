هيئة الاستثمار فى هونج كونج تختار مصر لفتح مكتب تمثيل بمنطقة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 04:15 مساءً - قال السفير باهر شويخى قنصل عام مصر فى هونج كونج أن ألفا لاو رئيس هيئة الاستثمار فى هونج كونج InvestHK أعلنت اختيار مصر لتكون مقر المكتب التمثيلى الجديد لهم فى منطقة شمال افريقيا وعدد من الدول العربية الأخرى، كما أفادت بقيامهم بطرح مناقصة لاختيار المكتب الذى سوف يمثلهم فى مصر.

ودعت رئيس هيئة الاستثمار في هونج كونج الشركات التي يقع مقرها في القاهرة، والتي تتمتع بخبرة في مجال ترويج الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتطوير الأعمال الدولية، للتقدم بعروض لاستضافة مكتبهم التمثيلى فى مصر.

أضاف القنصل العام باهر شويخى أن الخطوة تأتى تتويجا للعلاقات المتنامية بين مصر وهونج كونج، وتعكس تقديرا للدور المؤثر والفعال الذى تلعبه مصر فى إطار مبادرة الحزام والطريق.