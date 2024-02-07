مال وأعمال

الطاقة الدولية: هجمات البحر الأحمر تؤخر تسليم منتجات النفط…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الدولية: هجمات البحر الأحمر تؤخر تسليم منتجات النفط… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ قال مدير أسواق وأمن الطاقة في وكالة الطاقة الدولية كيسوكي ساداموري، إن تأخير تسليم منتجات النفط بسبب هجمات البحر الأحمر يؤثر بالأخص في الأسواق الأوروبية.

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وأضاف ساداموري، اليوم الأربعاء، أن عمليات تسليم منتجات نفطية تتأخر بعد تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر لتجنب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

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وأضاف ساداموري في تصريحات لرويترز على هامش أسبوع الطاقة بالهند المنعقد في ولاية جوا “نشهد تأخيرا في عمليات تسليم مختلفة للمنتجات النفطية وهو ما يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة”.

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وأضاف أن أسواق النفط العالمية متصالحة مع وضع الإمدادات ونمو الإنتاج من المنتجين من خارج “أوبك” والطلب ليس قويا بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

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وذكر أنه من المستبعد أن يكون لقرار السعودية خفض طاقة الإنتاج الفائضة تأثير فوري على أسواق النفط العالمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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