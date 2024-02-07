مال وأعمال

توتال إنرجيز تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توتال إنرجيز تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:14 مساءً - سي ان بي سي _ قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية اليوم الأربعاء، إنها لم ترسل سفناً عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس منذ عدة أسابيع، مما يزيد الوقت الذي تستغرقه سفنها للإبحار إلى أوروبا.

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وتعطلت حركة السفن عبر مضيق باب المندب الواقع في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن تجارية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

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وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز إن تكاليف المرور عبر البحر الأحمر ارتفعت، وعزا ذلك لأسباب منها زيادة تكاليف التأمين.

وأضاف بويان: “الصراع بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة له تأثير كبير على المنطقة. لذلك نتوخى الحذر ولم نعد نعبر البحر الأحمر”.

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ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر، مما تسبب في تعطيل حركة التجارة الدولية وأجبر بعض السفن على تغيير مسارها لتدور بدلاً من ذلك حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وذكر بويان، “يستغرق الأمر أربعة أيام للقيام بالرحلة الكاملة مقارنة بالمرور عبر البحر الأحمر بالنسبة لناقلة غاز طبيعي مسال”.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التأخير في تسليم منتجات نفطية بسبب تحويل مسار السفن لتجنب الهجمات في البحر الأحمر يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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