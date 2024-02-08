معيط: ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى 5.8% مقابل 4.37% بسبب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 02:13 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك أثر سلبي خاص يظهر في تضاعف سعر الفائدة مقارنة بالعام الماضي، ليتم سداد قيمة الفوائد بشكل مضاعف العام الحالي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز من 4.37% في نفس الفترة من العام المالي الماضي إلى 5.8% حاليا.

وأضاف معيط، خلال المؤتمر السنوي للضرائب، أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، نسبتها المقدرة بنحو 22.5% جيدة، وإذا تم خفضها سيكون أفضل.

زيادة الإيرادات الضريبية عبر ضم القطاع غير الرسمي

وأكد وزير المالية، أن القطاع غير الرسمي في مصر كبير ويمكن زيادة الإيرادات الضريبية عبر ضمه للمنظومة الضريبية والمميكنة.

الايرادات الضريبية قفزت من 300 مليار إلى 1.5 تريليون جنيه خلال سنوات قليلة

وأشار إلى أن مصر كانت تحقق 300 مليار جنيه ايرادات ضريبية قفز إلى 1.5 تريليون جنيه خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل عمليات الميكنة واستخدام الفواتير الإلكترونية.

موازنة العام المقبل تركز بسكل أساسي على قطاعي الصحة والتعليم

وأوضح معيط أن توجه الحكومة في الموازنة التي يجري إعدادها للعام المالي المقبل يركز بشكل أساسي على قطاعي الصحة والتعليم.

180 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وقال إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو 180 مليار جنيه سنويا، ومع إضافة تكلفة الحزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة التي تدخل ضمن العام المالي الحالي، ستصبح 240 مليار جنيه.