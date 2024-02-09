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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البورصة السلعية: تداول الذهب قيد الدراسة وينتظر الموافقات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 10:11 صباحاً - محمد أحمد – أكدت البورصة السلعية – مصر ، أنه لم يتم تحديد حتى الآن موعد لبدء التداول على سلعة الذهب على منصتها، وأن الأمر ما زال قيد الدراسة وفي انتظار استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وكانت شركة جولد ايرا للاستثمار في الذهب، قد أعلنت عن عزمها بدأ تداول الذهب على منصة البورصة السلعية- مصر، فبراير الجاري.
وأشارت البورصة السلعية- مصر في بيان لها، إلى أن الزيارة إلى مقر شركة “إيجي كاش”، والتي تمت الإشارة إليها في بيان شركة “جولد إيرا”، كانت بناء على دعوة موجهة الأخيرة، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة من “إيجي كاش” في مجال حفظ المعادن الثمينة والبدء في وضع الإجراءات التنفيذية والإطار التنفيذي لعملية تداول الذهب على منصة البورصة السلعية.
وتؤكد البورصة السلعية – مصر أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الالكترونية والإعلان عنه هو شأن خاص بها فقط دون غيرها.
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