مال وأعمال

استقرار أسعار الذهب وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 03:14 مساءً - وكالات_ استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة اليوم الجمعة مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.

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وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة. وتراجع المعدن الأصفر 0.3% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.

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وستظل بورصة شنجهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، وفقا لـ “”.

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وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

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ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.

وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6% إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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