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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يحذر من تضرر الاقتصاد العالمي مع استمرار الصراع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 01:11 مساءً - العربية نت _ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأضافت جورجيفا أن الصراع، يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب، وفقا لـ”رويتز”.
مخاوف من تزايد تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر
وأكدت مديرة صندوق النقد أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.
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