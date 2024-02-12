تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين

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رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعد ان هدأت المخاوف قليلا بشأن الإمدادات من الشرق الأوسطـ، عقب اعلان الاحتلال الإسرائيلي: إنه أنهى سلسلة من الضربات على جنوبي قطاع غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 81.76 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.6%، إلى 76.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت غرينتش.

ودفعت المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك المخاوف من اتساع نطاق الصراع في جميع أنحاء المنطقة واحتمال انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع بنحو 6% الأسبوع الماضي.

وفي حين ظلت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط مرتفعة نسبيا، فقد هدأت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة بعض المخاوف.

وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف كانون الأول، مما قد يشير إلى زيادة في الإنتاج، وعاد الإنتاج المحلي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا.

ولا تزال المخاوف بشأن الطلب قائمة، حيث قالت مسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنها ليست مهتمة بالتوصية بخفض سعر الفائدة، مما يزيد من الأصوات التي تطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات لكبح التضخم، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.