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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخارجية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مسئولة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 11:20 مساءً - دوت الخليج – قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل قد زعم، في تصريحات نشرت اليوم، أن “إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر”، مضيفا أن “مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر”، على حد قوله.
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