تراجع الطلب على طائرات بوينج بعد أزمة طراز 737 ماكس 9

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:14 صباحاً - وكالات – تراجعت طلبات شراء وعمليات تسليم الطائرات في شركة بوينج الأمريكية في شهر يناير، بعدما واجهت الشركة تداعيات انفجار لوحة بجسم الطائرة في منتصف رحلة إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس 9، وهو الحادث الذي ألقى بظلاله على عمل الشركة المصنعة في ختام عام 2023.

وسلّمت الشركة 27 طائرة الشهر الماضي، وهو أقل عدد في انتاج الشركة منذ سبتمبر، مقارنة بـ67 طائرة في ديسمبر. وباعت ثلاث طائرات من طراز بوينج 737 ماكس، لكنها سجلت في الوقت نفسه ثلاث عمليات إلغاء.

وكانت عمليات التسليم متوافقة تقريباً مع ما توقعه بعض المحللين. وتأتي الطلبات الثلاثة الإجمالية بعد ديسمبر عندما باعت بوينج حوالي 371 طائرة.

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في المقابل، سلّمت شركة إيرباص الفرنسية المنافسة لبوينغ 30 طائرة في يناير/ كانون الثاني.

والأسبوع الماضي، ذكر المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل أن انفصال باب إحدى طائرات Boeing 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني كان بسبب فقدان 4 براغي رئيسية على ما يبدو.

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تحليق 171 طائرة من طراز Boeing 737 ماكس 9 لفحصها بعد الحادث، ومعظمها تشغلها شركتا الطيران الأميركيتان United Airlines وAlaska Airlines.