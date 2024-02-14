هيئة السلع التموينية تشتري 120 ألف طن من الذرة الصفراء في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:14 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 120 ألف طن متري من الذرة الصفراء الأوكرانية في ممارسة دولية.

وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة للتوريد FOB.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها الأحد، أن الشحن سيكون في الفترة من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024.

وأضافت أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوم و 270 يوم ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).

ونوهت السلع التموينية بأن العروض تقدم اليوم الثلاثاء والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

وذكرت أن باقي الشروط طبقا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.