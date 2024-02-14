انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 .. مفاجأة بعد زيادة أمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الارتفاع التي حدثت في تعاملات الأسبوع الماضي ، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الأربعاء 14 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2420 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3111 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3630 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4149 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024