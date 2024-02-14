انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 .. مفاجأة بعد زيادة أمس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الارتفاع التي حدثت في تعاملات الأسبوع الماضي ، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
وثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الأربعاء 14 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج
- أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024
- بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2420 جنيه،
- بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3111 جنيها
- بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3630 جنيها
- بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4149 جنيها
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024
- سجل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 29040 جنيه