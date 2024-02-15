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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6.9% خلال الربع الأخير من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 09:14 مساءً - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل البطالة في مصر بلغ 6.9% في الربع الرابع من 2023، منخفضاً 0.2% عن الربع الثالث، فيما بلغت قوة العمل 31.101 مليون فرد.
كان الجهاز، أكد سابقاً إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.
جدير بالذكر أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في الفترة من يناير إلى مارس من 7.2% في الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي
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