نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الحكومة تبذل جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة للعمل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 فبراير 2024 09:18 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، الوحدات السكنية بمشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي.

ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، و كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة، و رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر.

أكد مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية، عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين، سواء من خلال توفير الوحدات السكنية لهم بمشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر وبالحي الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال صرف بدل انتقال نقدي شهري للعاملين غير الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.

من جانبه استعرض وزير الإسكان تفاصيل الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، موضحاً أن المرحلة الأولى تضم 376 عمارة بعدد 9024 وحدة سكنية، وتم تخصيص 8743 وحدة، وتسليم 8181 وحدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 196 عمارة بعدد 4704 وحدة بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 295 عمارة بعدد 7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز تخطت 70%.

وأوضح وزير الإسكان أن العمل بالمراحل الثلاث لهذا المشروع يسير وفقًا للمعدلات المقررة، مع الالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الزراعات وتنسيق الموقع، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بزيارة منطقة الخدمات بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تفقد عددا من الخدمات التي تم تشغيلها بالفعل داخل الحي، مثل منطقة السوبرماركت، والصيدلية، والمخبز، وحرص على إجراء حوار مع أحد الموظفين ممن حصلوا على وحدات، للتعرف على أهم المشكلات والملاحظات، حيث وجه د.مصطفى مدبولي بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة.

كما تفقد مدبولي المخبز الموجود بالمشروع، وأجرى حوارا مع العاملين به، ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير مخبز آخر بالمنطقة لتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه بسرعة توفير عربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز لحين إنهاء إجراءات تخصيص وإنشاء المخبز لجديد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، حيث أوضح أنه تم بالفعل انتقال عدد كبير من الأسر للإقامة بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تم تشغيل المرافق اللازمة مثل: المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، فضلاً عن توصيل خدمات التليفون الأرضي والانترنت لعدد من الوحدات السكنية، وجار توصيل الغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أن الحي يضم مختلف الخدمات اللازمة، مثل: حضانة تم تشغيلها بالفعل، وجار تسليم وتشغيل حضانة أخرى، بالإضافة لملعب خماسي، و3 مساجد، وعدد من المحلات التجارية الجارى تشغيلها خلال الفترة القريبة القادمة، ووحدة صحية، مشيراً إلى أن المشروع يضم أيضاً مدرسة “مصطفى كامل” وهي مدرسة تجريبي لغات متميز لمختلف المراحل الدراسية، وتم تشغيلها أيضاً مع بداية العام الدراسي الحالي.

ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى المرحلة الثانية من المشروع، وتفقد نموذجا لوحدة سكنية، واستمع إلى شرح من المهندس رضوان عبد الرشيد، حيث أشار إلى أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح بين 118 م2 إلى 126 م2، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات السكنية بتلك المرحلة، وجار الانتهاء من أعمال الموقع العام وأعمال الأسفلت، فضلاً عن تنفيذ عدد من الملاحظات ببعض العمارات.

وعقب ذلك تفقد “مدبولي” المرحلة الثالثة من المشروع، واستمع إلى شرح من رئيس جهاز مدينة بدر، حيث أشار إلى أنه تم بدء تنفيذ هذه المرحلة في مارس من العام الماضي، والبناء بنسب متقدمة، وتم تنفيذ أعمال المرافق (مياه، صرف، ري) بنسبة 65%.