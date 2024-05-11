والدها تاجر أقمشة.. سلمى أبو ضيف تكشف سبب حبها للأزياء

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف خلال لقائها في برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، عن حبها للأزياء بدأ منذ طفولتها كون والدها كان تاجرا للأقمشة.

تصريحات سلمى أبو ضيف

وقالت سلمى أبو ضيف: "أنا طول عمري بحب اللبس وفاكرة زمان بابا كان بينزل يشتري معايا اللبس، بابا كان بيشتغل في الأقمشة كان تاجر قماش، كان دايما يشوف الخامة فعندي خلفية، كنت أروح المحل عنده زمان في الأزهر أشوف الأقمشة وأعيش وسط القماش".

وتابعت سلمى أبو ضيف: "ممكن أكون اتأثرت ببابا كان عنده عدسة يشوف بيها القماش، ولما كنا بننزل نشتري اللبس كان يقولي إيه "الهلاهيل" اللي بتجيبيها وفي حاجات يقولي هتلبسيها وهتفضل عندك في الدولاب، واتعلمت أن الجودة أهم من حاجات ممكن نشتريها وتترمي".

واختتمت سلمي: "أغلى حاجة لبستها أظن كان في مهرجان كان، عقد كبير كان تحفة ألماظ كله لونه أخضر، باخده لفة وياخدوه مني.. اللبس اللي بلبسه في فرنسا بحبه لأني بحس إني وأنا نازلة محدش هيتريق عليا وواثقة لكن هنا ممكن حد يتريق عليا، كان في لبس لبسته في مهرجان القاهرة والناس اتريقت عليا جدا".

أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

ومن ناحية اخري، تشارك سلمى أبو ضيف بفيلم "ليه تعيشها لوحدك"، تجسد دور فتاة تدعى ليلى عمر شهاب، وهي بنت حساسة جدًا بتلعب فايولينت عازفة كمان، بس في نفس الوقت باباها ومامتها منفصلين وكانت عايشة طول حياتها برة لأن جوز والدتها كان سفير ولما رجعت مصر لقت الأجزاء المكسورة منها أو المتبعترة"، وفيلم "ليه تعيشها لوحدك" كتبه أحمد عزيز، وأخرجه حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبوضيف، ومحمد رضوان، خالد عليش، ومؤمن نور، وفاطمة عادل، ورؤي شنوحة، وأمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وكان آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بطولة ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024،وايضا مسلسل «زيننهم»، بطولة الفنان أحمد داود، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، عبر شاشة on، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، ودارت الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور (زينهم) الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه.