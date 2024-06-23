المطربة شذى تعلن طلاقها رسميًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المطربة شذى، خبر انفصالها عن زوجها بعد فترة زواج قصيرة.

وذكرت في تصريحات صحفية أن الطلاق تم رسميًا منذ ديسمبر الماضي، قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب".

كانت شذى قد احتفلت بعقد قرانها في ديسمبر من العام السابق في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، ومن بينهم مي كساب، المطرب حاتم فهمي، وهيثم شاكر الذي شهد على عقد القران.

من الجدير بالذكر أن شذى طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "ناجحة" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.

والأغنية من كلمات محمود كلازا، ألحان كريم نيازي، توزيع أحمد عبد السلام، وتصوير البوستر من عماد قاسم.